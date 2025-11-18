Долги, мошенничество, роскошная свадьба: как живет Павел Деревянко

Измайловский суд Москвы вынес решение о взыскании более 13 млн рублей с актера Павла Деревянко. Что об этом известно, почему он может потерять бизнес, с кем сыграл роскошную свадьбу?

Долги и потеря бизнеса

Telegram-канал Mash писал, что Деревянко рискует потерять свой бизнес: счета его компании «Бии Соул» арестованы уже больше года из-за накопившегося долга в 700 тыс. рублей. По информации журналистов, компания актера якобы вкладывалась в некий криптопроект на основании фиктивного договора.

Mash сообщил, что организация «Бии Соул», которая номинально занималась разработкой компьютерного ПО, имеет 15 исполнительных производств, не подает налоговые декларации и не платит налоги с лета 2024 года. Источник добавил, что приставы закрыли дело по 27 штрафам ГИБДД, так как «должника не нашли», что стало для налоговой сигналом о том, что компания фактически брошена.

Кроме того, экс-партнера Деревянко по бизнесу Григория Мулузяна обвинили в мошенничестве с криптовалютой на сумму 400 млн рублей. Мулузян частично признал вину и возмещает ущерб потерпевшим.

Позднее стало известно, что Измайловский суд Москвы взыскал с Деревянко более 13 млн рублей. Долг возник в результате неудачного сотрудничества с криптобизнесменом. Суд постановил, что Деревянко и Мулузян обязаны совместно погасить задолженность по договору займа, включая проценты, неустойку, и покрыть судебные издержки.

Выяснилось, что криптобизнесмен Сергей Николенко изначально предоставил Деревянко и Мулузяну заем в размере 5 млн рублей по договору, который предполагал возврат средств в июне 2024 года. Однако деньги так и не были возвращены, что вынудило Николенко обратиться в суд. Сначала суд постановил, что Мулузян обязан выплатить долг в одиночку. Однако апелляция отменила это решение, и дело было направлено на повторное рассмотрение.

Роскошная свадьба

В августе текущего года Деревянко сыграл свадьбу со своей девушкой Зоей Фуць. Пара обменялась торжественными клятвами в ЗАГСе Барвихи.

Зою Фуць впервые увидели рядом с Деревянко в 2021 году. Актер и его избранница долго не афишировали романтические отношения, они публично признались, что встречаются, в 2024-м и начали вместе выходить в свет. Раньше невеста Деревянко жила в Красноярске. Она была замужем, от первого брака у нее растут двое сыновей.

После развода в 2014-м Фуць перебралась в Москву, занималась продажей импортной одежды и визажем. Вместе с коллегой она открыла салон красоты. В 2021 году Фуць запустила собственную линию одежды.

Сам Деревянко рассказал, что для него регистрация брака с Фуць стала очень важным этапом в жизни. По словам артиста, после бракосочетания отношения стали только спокойнее и надежнее.

«Для нас регистрация брака была очень важна, и я как порядочный мужчина обязан был это сделать. После брака все стало только лучше: спокойнее, приятнее, надежнее и нежнее», — поделился Деревянко.

Правда ли, что Деревянко был зависим от запрещенных веществ

Павел Деревянко в беседе с наркологом Василием Шуровым поделился, что начал употреблять запрещенные вещества в Таганроге, когда жил там. Актер признался: работа помогла ему преодолеть зависимость.

Он отметил, что не так давно перестал употреблять запрещенные вещества окончательно. При этом актер не отказался от алкоголя.

«Могу прийти, пару рюмочек себе налить вместе со своей любимой Зоей. Мы вместе самогончик прекрасно попиваем с ней. Болтаем, смеемся. Ну, ребят, я говорю как есть!» — поделился Деревянко.

Читайте также:

Смерть автора песен, крах бизнеса, долги мужа: как живет Татьяна Буланова

Завершение карьеры, инфаркт, приглашение Зеленскому: как живет Куклачев

Инсульт, перепалка с Кравец, пенсия: как живет вдова Караченцова Поргина