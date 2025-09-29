Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 13:38

Зеленский допустил оскорбление в адрес Лукашенко

Зеленский оскорбил Лукашенко после заявлений о мирном завершении конфликта

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru/ Сергей Бобылёв/ РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, лидер Белоруссии Александр Лукашенко «живет в своем мире». Как передает РИА Новости, именно так политик отреагировал на слова своего коллеги, что у России есть предложения по урегулированию кризиса.

Честно говоря, мне трудно реагировать на то, что говорит Лукашенко. Он живет в своем мире, — указал Зеленский.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье заявил, что президент Украины стал заложником собственной политики. По его оценке, украинский лидер пытается избежать неизбежных последствий своих решений, одновременно способствуя разрушению Европы по разработанному им сценарию.

До этого министр иностранных дел Италии Антонио Таяни опроверг заявления Владимира Зеленского о возможной угрозе проникновения российских беспилотников в воздушное пространство страны. Дипломат призвал Киев воздерживаться от неподтвержденных утверждений, если украинская сторона рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны Италии.

Александр Лукашенко
Владимир Зеленский
оскорбления
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями «сияющего» явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Десятки человек погибли в ходе протестов на Мадагаскаре
Проще не бывает: грузинское чахохбили за час
Известный российский писатель скончался на 70-м году жизни
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.