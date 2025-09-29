Зеленский допустил оскорбление в адрес Лукашенко Зеленский оскорбил Лукашенко после заявлений о мирном завершении конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, лидер Белоруссии Александр Лукашенко «живет в своем мире». Как передает РИА Новости, именно так политик отреагировал на слова своего коллеги, что у России есть предложения по урегулированию кризиса.

Честно говоря, мне трудно реагировать на то, что говорит Лукашенко. Он живет в своем мире, — указал Зеленский.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье заявил, что президент Украины стал заложником собственной политики. По его оценке, украинский лидер пытается избежать неизбежных последствий своих решений, одновременно способствуя разрушению Европы по разработанному им сценарию.

До этого министр иностранных дел Италии Антонио Таяни опроверг заявления Владимира Зеленского о возможной угрозе проникновения российских беспилотников в воздушное пространство страны. Дипломат призвал Киев воздерживаться от неподтвержденных утверждений, если украинская сторона рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны Италии.