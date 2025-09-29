Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Зеленский рискнул помощью Италии из-за своих заявлений о России

Глава МИД Италии Таяни опроверг заявление Зеленского о российских БПЛА

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни опроверг утверждения президента Украины Владимира Зеленского о якобы потенциальной угрозе появления российских БПЛА в воздушном пространстве страны, передает агентство «ANSA». Дипломат призвал Киев воздерживаться от бездоказательных утверждений, если там и дальше хотят быть уверены в помощи от Италии.

Я надеюсь, что этого не произойдет. И я не думаю, что Путин (президент России Владимир Путин — NEWS.ru) хочет начать третью мировую войну, и я не думаю, что Италия является военной целью, — сказал министр.

Ранее итальянский журналист Томас Фази, говоря о якобы нарушении российскими истребителями воздушного пространства Эстонии, заявил, что Таллин пытается начать третью мировую войну из-за крошечного острова. Длина острова составляет 512 метров, ширина — 149 метров.

До этого Зеленский заявил, что Киев заключил соглашения с рядом африканских стран о поставках лишнего оружия, произведенного для Вооруженных сил Украины. Он пояснил, что вырученные средства будут использованы для закупки необходимых для армии видов вооружения, которые в данный момент отсутствуют.

