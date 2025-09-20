«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 16:27

Стало известно, из-за чего Эстония хочет развязать третью мировую

Журналист Фази: Таллин хочет разжечь третью мировую войну из-за клочка земли

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Таллин пытается начать третью мировую войну из-за крошечного острова Вайндло в Балтийском море, написал в соцсети X итальянский журналист Томас Фази. Так он прокомментировал якобы нарушение российскими истребителями воздушного пространства Эстонии.

Этот остров Вайндло — крошечный кусочек земли посреди Балтийского моря. Именно из-за него Эстония пытается начать третью мировую войну, утверждая, что российские самолеты пролетели слишком близко к нему, — написал Фази.

Остров Вайндло — маленький необитаемый участок суши в Балтийском море, принадлежащий Эстонии. Длина острова составляет 512 метров, ширина — 149 метров. На нем располагается 17-метровый маяк.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что его вскоре проинформируют по поводу инцидента с самолетами в Эстонии. По его словам, произошедшее может стать большой проблемой. Он также добавил, что скоро для него проведут брифинг.

До этого Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что сообщения о якобы нарушении российскими перехватчиками МиГ-31 воздушной границы Эстонии являются провокацией западных стран. По его мнению, эстонская сторона могла выдумать пролет истребителей над своей территорией ради увеличения контингента натовских войск.

Эстония
острова
Третья мировая война
границы
