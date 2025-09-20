Генерал разоблачил замысел провокации НАТО с якобы МиГ-31 над Эстонией Липовой: Эстония выдумала пролет МиГ-31 над своей территорией ради войск НАТО

Сообщения о якобы нарушении российскими перехватчиками МиГ-31 воздушной границы Эстонии являются провокацией Запада, заявил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он предположил, что Таллин выдумал пролет истребителей над своей территорией ради увеличения контингента войск НАТО.

МиГ-31 за 12 минут могли пересечь четыре раза туда-обратно. Это спланированная провокация Запада, чтобы нагнать в Прибалтику дополнительные войска и наземные, и воздушные. НАТО пытается выдать желаемое за действительное. Даже гипотетически представив, что они где-то там рядом летели, они бы Эстонию даже и не заметили. Это чистой воды провокация, — добавил Липовой.

Ранее Минобороны России заявило, что три истребителя МиГ-31 ВКС России выполнили плановый перелет с аэродрома в Карелии на базу в Калининградской области и не пересекали воздушную границу с Эстонией. Согласно официальному заявлению, полет осуществлялся в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства.