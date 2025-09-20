«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 01:45

Трамп выразил мнение по поводу инцидента с самолетами в Эстонии

Трамп заявил, что ему не нравится инцидент с самолетами в Эстонии

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что его вскоре проинформируют по поводу инцидента с самолетами в Эстонии. Политик добавил, что ему «не нравится эта ситуация», которая может стать «большой проблемой».

Я изучу этот вопрос. Для меня скоро проведут брифинг, — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что власти Эстонии запросили консультации членов НАТО в соответствии с четвертой статьей Североатлантического договора. Это сделано в связи инцидентом с истребителями утром 19 сентября.

Тем временем в пресс-службе Минобороны РФ информировали, что три истребителя МиГ-31 ВКС России выполнили плановый перелет с аэродрома в Карелии на базу в Калининградской области и не пересекали воздушную границу с Эстонией. Согласно официальному заявлению, полет осуществлялся в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства.

До этого консерваторы Эстонии решили полностью закрыть границу с Россией. Председатель партии «Отечество» Урмас Рейнсалу назвал меры необходимыми на фоне проведения учений «Запад-2025».

Дональд Трамп
Эстония
США
границы
