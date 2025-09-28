Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 01:42

Зеленский заявил, что Украина будет отсылать оружие в страны Африки

Зеленский: Украина договорилась об экспорте оружия в Африку

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Tony Behar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Киев достиг договоренностей с несколькими странами Африки по отправке им излишков оружия, произведенного для ВСУ. Политик уточнил в Telegram-канале, что доходы будут направлены на закупку тех видов вооружения, которых украинским войскам недостает.

На площадке Генассамблеи ООН была достигнута договоренность с Африканским континентом, уже есть предложения от нескольких африканских стран и запрос о представительстве в Африке, — написал Зеленский.

Конкретные страны Африки он не назвал. По словам Зеленского, также Киев намерен экспортировать оружие в Европу, США и страны Ближнего Востока.

Ранее премьер-министр Мали Абдулайе Маига в рамках своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН назвал Украину одним из основных поставщиков дронов-камикадзе террористам по всему миру. Он выразил мнение, что страны Запада должны перестать отправлять оружие Киеву, чтобы не поощрять беззаконие.

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп не одобрил передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk от имени стран НАТО. При этом ракеты, способные долететь до Москвы, были в списке запрошенного Киевом вооружения. Причины такого решения республиканец не раскрыл.

