29 сентября 2025 в 10:05

«Политический клоун»: Медведчук раскрыл последствия политики Зеленского

Медведчук: Зеленский хочет избежать последствий своей же политики

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент Украины Владимир Зеленский стал жертвой собственной политики, заявил в своей статье председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Он выразил мнение, что лидер бывшей советской республики пытается избежать неминуемых последствий своих же действий, одновременно разрушая Европу по собственному сценарию.

Зеленский продолжает затягивать мир в третью мировую войну. Политический клоун стал жертвой своей же безумной политики и сейчас хочет спрятаться от ее неминуемых последствий за спину НАТО. Недавно он даже пригрозил ударами по Кремлю, — сказал Медведчук.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» в своей статье выразил мнение, что вооруженный конфликт с Киевом будет продолжаться до тех пор, пока Западом руководят «моральные уроды». По его оценке, антироссийские настроения, целенаправленно формируемые в сознании украинского населения, лишь продлевают период противостояния.

До этого политик заявлял, что подписание мирного договора по урегулированию конфликта на Украине при нынешнем президенте невозможно. Медведчук добавил, что Зеленский не обладает необходимой самостоятельностью для принятия принципиальных решений. Он подчеркнул, что конфликт уже давно вышел за рамки локального и превратился в системное противостояние между коллективным Западом и Россией.

