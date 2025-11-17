Директора ФБР заподозрили в нарушении закона из-за охраны подруги

Директор ФБР Кэш Патель распорядился выделить группу элитных агентов для защиты своей подруги, 27-летней кантри-певицы Алексис Уилкинс, передает телеканал MS Now. Это решение вызвало резкую критику из-за нецелевого использования государственных ресурсов. По данным СМИ, охрана была приписана к нэшвильскому отделению бюро.

Источники утверждают, что подобные прецеденты, когда невесты высокопоставленных чиновников получали правительственную охрану, неизвестны. Ситуация усугубляется тем, что в случае кризиса, такого как теракт, агенты будут заняты обеспечением безопасности подруги Пателя, а не выполнением прямых обязанностей. Этот скандал стал не первым случаем, когда директора ФБР обвиняют в расточительстве. Ранее он использовал служебный самолет для визита на концерт Уилкинс.

Для этого нет никаких законных оснований. Это явное злоупотребление служебным положением и нецелевое использование государственных ресурсов. Она не его супруга, не живет с ним в одном доме и даже не в одном городе, — заявил бывший старший агент ФБР Кристофер О’Лири.

Ранее Кэша Пателя вызвали в Конгресс США, где он будет вынужден представить отчет о допущенных ошибках в ходе расследования убийства политика Кирка. Кроме того, как писало издание, будет подниматься вопрос о его компетентности. До этого выяснилось, что Патель допустил ряд ошибок при расследовании убийства Кирка.