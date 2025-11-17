Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 23:26

Директора ФБР заподозрили в нарушении закона из-за охраны подруги

MS: директор ФБР Патель заставил элитных агентов охранять свою подругу Уилкинс

Кэш Патель Кэш Патель Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Директор ФБР Кэш Патель распорядился выделить группу элитных агентов для защиты своей подруги, 27-летней кантри-певицы Алексис Уилкинс, передает телеканал MS Now. Это решение вызвало резкую критику из-за нецелевого использования государственных ресурсов. По данным СМИ, охрана была приписана к нэшвильскому отделению бюро.

Источники утверждают, что подобные прецеденты, когда невесты высокопоставленных чиновников получали правительственную охрану, неизвестны. Ситуация усугубляется тем, что в случае кризиса, такого как теракт, агенты будут заняты обеспечением безопасности подруги Пателя, а не выполнением прямых обязанностей. Этот скандал стал не первым случаем, когда директора ФБР обвиняют в расточительстве. Ранее он использовал служебный самолет для визита на концерт Уилкинс.

Для этого нет никаких законных оснований. Это явное злоупотребление служебным положением и нецелевое использование государственных ресурсов. Она не его супруга, не живет с ним в одном доме и даже не в одном городе, — заявил бывший старший агент ФБР Кристофер О’Лири.

Ранее Кэша Пателя вызвали в Конгресс США, где он будет вынужден представить отчет о допущенных ошибках в ходе расследования убийства политика Кирка. Кроме того, как писало издание, будет подниматься вопрос о его компетентности. До этого выяснилось, что Патель допустил ряд ошибок при расследовании убийства Кирка.

США
ФБР
певицы
агенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушла в школу и не вернулась: почему под Красноярском часто пропадают люди
Гладков уточнил последствия налета БПЛА на Корочанский район
Кортнев пожаловался на концерты в подвалах Европы
Польша начала опасаться за свою безопасность
Средства ПВО сбили около двух десятков дронов ВСУ
Гороскоп на 18 ноября: Скорпионам ждать страсти, Девам избегать соблазнов
В США раскрыли дальнейшую судьбу проекта о санкциях против РФ
Трампу предложили жесткий и дерзкий план в отношении России
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 18 ноября 2025 года
Приметы 18 ноября: Ионов день — защита от неудач и обряды для невест
Обида на Пугачеву, внебрачные дети, 12 300 пенсии: как живет Михаил Муромов
Стало известно, чем могли отравиться туристы в стамбульском отеле
Лучшие фильмы, карьера, личная жизнь: биография Мартина Скорсезе
Две оппозиционные партии в Раде выдвинули ультиматум Зеленскому
Названо число воюющих под Харьковом на стороне ВСУ колумбийцев
СБ ООН назначил заседание по Украине
Директора ФБР заподозрили в нарушении закона из-за охраны подруги
Российского посла вызвали на «ковер» в Черногории
Украинские военные на пикапе сбили женщину с ребенком
В России начнут штрафовать мигрантов из-за одного отказа
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.