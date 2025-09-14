Главу ФБР вызвали в Конгресс США из-за убийства Кирка

Директора ФБР Кэша Пателя вызвали в конгресс США, где он будет вынужден представить отчет о допущенных ошибках в ходе расследования убийства американского политика Чарли Кирка, передает Associated Press. Кроме того, как пишет издание, будет подниматься вопрос о его компетентности.

Теперь Патель подходит к слушаниям в конгрессе по надзору, которые состоятся на следующей неделе, сталкиваясь не только с вопросами по поводу этого расследования, но и с более широкими сомнениями относительно того, сможет ли он стабилизировать работу федерального правоохранительного органа, раздробленного политическими распрями и внутренними потрясениями, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Патель допустил ряд ошибок при расследовании убийства Кирка. В окружении американского президента Дональда Трампа выразили сомнения в его профпригодности. Во-первых, Патель не обеспечил оперативную публикацию фотографий подозреваемого. Во-вторых, винтовку, из которой был застрелен Кирк, направили на экспертизу лишь после вмешательства Минюста США.