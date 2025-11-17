Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 23:28

СБ ООН назначил заседание по Украине

Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 20 ноября

Заседание Совбеза ООН Заседание Совбеза ООН Фото: Manuel Elias/UN Photo/Global Look Press
Совет Безопасности ООН проведет заседание, посвященное ситуации на Украине. Встреча запланирована на четверг, 20 ноября, о чем сообщило постоянное представительство Великобритании при организации в социальной сети X.

Заседание Совета Безопасности по Украине. Четверг, 20 ноября, — говорится в публикации.

Согласно информации, распространенной британской дипломатической миссией, заседание состоится в 15:00 по местному времени (23:00 мск). Помимо Великобритании, с запросом о проведении обсуждения выступили Дания, Франция, Греция и Словения.

Отмечается, что октябрь 2025 года стал первым месяцем с начала специальной военной операции, в течение которого в Совете Безопасности ООН не проводилось заседаний, посвященных украинской теме. Таким образом, ноябрьское заседание возобновляет практику регулярных обсуждений украинского направления в главном совете ООН. Заседание позволит сторонам озвучить свои позиции по текущему развитию событий.

Ранее Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предлагающий продлить на шесть месяцев действие резолюции СБ ООН 2231. Она была предложена в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

