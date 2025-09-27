СБ ООН не принял проект резолюции РФ и КНР об иранской ядерной сделке

Совет Безопасности (СБ) ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предлагающий продлить на шесть месяцев действие резолюции СБ ООН 2231, передает ТАСС. Она была предложена в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, говорится в материале.

За документ проголосовали Россия, Китай, Пакистан и Алжир, против резолюции выступили девять стран, в том числе Франция, США и Великобритания, а Республика Корея и Гайана воздержались от голосования.

Ранее Организация Объединенных Наций выступила за идею о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), которую озвучил президент России Владимир Путин. Представитель главы ООН Стефан Дюжаррик также приветствовал переговоры между Москвой и Вашингтоном по этому вопросу.

Отмечается, что президент РФ заявлял, что Москва готова придерживаться ДСНВ еще в течение года после 5 февраля 2026 года. Он также назвал ошибкой полный отказ от договора. По словам Путина, данные шаги будут иметь эффект только в случае зеркальных действий Соединенных Штатов.