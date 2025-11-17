Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 23:12

Российского посла вызвали на «ковер» в Черногории

МИД Черногории вызвал российского посла Лукашика из-за заявлений о помощи Киеву

Черногория Черногория Фото: Martina Katz/Global Look Press
Министерство иностранных дел Черногории вызвало посла РФ в республике Александра Лукашика для дачи объяснений. Поводом стало заявление дипломата, касающееся участия Подгорицы в механизме НАТО для оказания помощи Украине в безопасности и обучении (NSATU), передает радио и телевидение страны.

Российскому послу сообщено, что в будущем подобные заявления будут рассматриваться как намеренно враждебные действия, на которые министерство будет адекватно реагировать в соответствии с международными нормами, — указано в сообщении.

Конкретное содержание комментариев посла в официальных сообщениях не приводится. Инцидент произошел на фоне ранее принятого парламентом Черногории решения об отправке военнослужащих в рамках инициативы Альянса.

Премьер-министр Милойко Спайич уже подтверждал намерение отправить двух военнослужащих для участия в программе обучения в Германии. С начала специальной военной операции Черногория уже предоставила Украине девять пакетов военной помощи.

Ранее бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал позорным решение парламента Черногории об участии национальных военных в программе обучения ВСУ в рамках НАТО. По его словам, Черногория таким образом пытается повлиять на ход противостояния между Москвой и Киевом.

Черногория
МИД
дипломаты
помощь
