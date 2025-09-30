В Кремле раскрыли истинное отношение к плану Трампа по сектору Газа Песков: Россия поддерживает любые мирные шаги Трампа по Ближнему Востоку

Москва поддерживает президента США Дональда Трампа в любых инициативах, направленных на урегулирование в секторе Газа, заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что недавно обнародованный план политика нацелен на мирное разрешение конфликта.

В России всегда поддерживают и приветствуют любые усилия Трампа, которые имеют своей целью предотвращение той трагедии, которая сейчас происходит <…> Мы желаем, чтобы этот план был реализован, чтобы это помогло выйти в мирное русло развития событий на Ближнем Востоке, — отметил Песков.

Ранее представитель Кремля также сообщил, что Москва готова при необходимости приложить все усилия для урегулирования на Ближнем Востоке. Россия сохраняет контакты с обеими конфликтующими сторонами, уточнил пресс-секретарь президента РФ.

Также в США представили план по разрешению напряженности в секторе Газа. По словам Трампа, он предусматривает нейтрализацию военного потенциала ХАМАС и других палестинских группировок. Президент отметил, что это обязательство в письменной форме взяли на себя арабские и мусульманские страны.