Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 13:38

В Кремле раскрыли истинное отношение к плану Трампа по сектору Газа

Песков: Россия поддерживает любые мирные шаги Трампа по Ближнему Востоку

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Москва поддерживает президента США Дональда Трампа в любых инициативах, направленных на урегулирование в секторе Газа, заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что недавно обнародованный план политика нацелен на мирное разрешение конфликта.

В России всегда поддерживают и приветствуют любые усилия Трампа, которые имеют своей целью предотвращение той трагедии, которая сейчас происходит <…> Мы желаем, чтобы этот план был реализован, чтобы это помогло выйти в мирное русло развития событий на Ближнем Востоке, — отметил Песков.

Ранее представитель Кремля также сообщил, что Москва готова при необходимости приложить все усилия для урегулирования на Ближнем Востоке. Россия сохраняет контакты с обеими конфликтующими сторонами, уточнил пресс-секретарь президента РФ.

Также в США представили план по разрешению напряженности в секторе Газа. По словам Трампа, он предусматривает нейтрализацию военного потенциала ХАМАС и других палестинских группировок. Президент отметил, что это обязательство в письменной форме взяли на себя арабские и мусульманские страны.

Дмитрий Песков
Дональд Трамп
Ближний Восток
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта роль задержанного в Польше украинца в подрыве «Северных потоков»
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 октября 2025 года
Приметы 1 октября: что можно и нельзя делать в день Арины Шиповницы
Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.