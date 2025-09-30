Песков: Россия готова помочь в урегулировании на Ближнем Востоке

Российская сторона готова при необходимости приложить все усилия для мирного урегулирования на Ближнем Востоке, заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге. По его словам, контакты между Москвой и сторонниками конфликта сохраняются.

Мы сохраняем наши контакты со всеми сторонами конфликта, конечно, Россия сохраняет готовность — в случае востребованности — прикладывать усилия, чтобы способствовать урегулированию, — уточнил Песков.

Ранее план по разрешению конфликта в секторе Газа разработали в США. По словам американского президента Дональда Трампа, он предусматривает нейтрализацию военного потенциала ХАМАС и других палестинских группировок. По его словам, это обязательство в письменной форме взяли на себя арабские и мусульманские страны.

Также сообщалось, что в секторе Газа планируется создать особую экономическую зону с льготными тарифами для «стран-участниц». Четкого варианта документа пока нет, его разработкой займутся эксперты, которые уже занимались проблемами Ближнего Востока.