30 сентября 2025 в 13:32

Раскрыт тайный план Евросоюза по Украине и Молдавии

Политолог Перенджиев: члены ЕС хотят заполучить территории Украины и Молдавии

Члены Евросоюза намерены заполучить территории Украины и Молдавии после вступления стран в объединение, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По словам военного политолога, принятие этих двух государств также может быть своеобразным троллингом Грузии и Сербии.

Нужно понять, действительно ли ЕС хочет, чтобы Молдавия и Украина вошли в сообщество, или это некий троллинг Сербии и Грузии, чтобы показать: «Вот будете вы русофобскими государствами, и мы вас примем». Либо речь может идти о включении каких-то территорий Украины и Молдавии в состав стран — членов ЕС под видом процедуры вступления этих двух государств в сообщество. То есть они хотят поделить земли Молдавии и Украины и при этом не хотят, чтобы что-то досталось Венгрии, — пояснил Перенджиев.

По его мнению, ранее Будапешт заявлял об интересе к районам Закарпатья с венгерским населением, в то время как Польша потенциально претендует на Львов. Политолог добавил, что в случае с Молдавией ситуация выглядит еще более определенной и прозрачной для анализа.

В Будапеште ранее заявляли, что претендуют на районы Закарпатья, где проживает много венгров. Мы также знаем, что Польша хочет получить Львов. Что касается Молдавии, по-моему, здесь вопрос ясный — речь идет о поглощении страны со стороны Румынии, — подытожил Перенджиев.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет выразил мнение, что вступление Украины и Молдавии в Европейский союз приведет к мгновенному развалу объединения. По его словам, перспектива получения членства этими странами лишь ускорит процессы внутренней дезинтеграции, которые уже идут в европейском сообществе.

Молдавия
Евросоюз
Украина
Польша
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
