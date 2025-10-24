Политолог отреагировал на открытие кладбища пособников нацистов в Молдавии

Молдавия повторяет путь Украины, героизируя сообщников Адольфа Гитлера, заявил ОТР политолог Вадим Сипров. Так он отреагировал на открытие в селе Заим кладбища румынских пособников нацистов.

Жителям Молдавии пытаются задурить мозги, отвлечь их от реальных социально-экономических проблем, создать образ врага в лице России, — высказался Сипров.

Он отметил, что власти Молдавии пытаются поменять ценностную систему своих граждан, полностью разорвав связь с Россией. Аналогичные действия предпринимают и в Прибалтике, добавил политолог.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий отметил, что молдавский президент Майя Санду — проводник поглощения Молдавии Румынией. По его словам, Кишинев старается обелить все, что связано с румынами и приспешниками Гитлера.