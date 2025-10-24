Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 18:52

Стилист разобрала скандальный образ Люси Чеботиной

Стилист Пак предупредила о потере индивидуальности из-за нового образа Чеботиной

Люся Чеботина Люся Чеботина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Наряд артистки Люси Чеботиной, который возмутил поэта Илью Резника, выглядел эффектно и соответствовал современным тенденциям, заявила профессиональный стилист Елизавета Пак в беседе с сайтом «Страсти». Однако она согласилась, что для данного мероприятия Чеботиной стоило выбрать более сдержанный вариант, оставив открытой только одну зону.

Эксперт пояснила, что черный цвет и вертикальные вырезы визуально вытягивают силуэт, а драпировка добавляет образу драматизма. При этом Пак предположила, что негативная реакция Резника может быть связана с различиями во вкусах разных поколений, а не с модными ошибками певицы.

Стилист также добавила, что постоянное использование открытых и обтягивающих нарядов может снижать индивидуальность артистки. По ее мнению, Чеботина обладает значительным стилевым потенциалом, который могла бы раскрыть через более разнообразные образы.

Есть тонкий момент, за постоянной демонстрацией тела иногда теряется индивидуальность. Важно не просто быть эффектной, а узнаваемой. И вот парадокс, когда артистка выбирает более простые, «не сценические» вещи: будь то джинсы, карго или простая футболка, в ней проявляется особый шарм и стиль, который действительно цепляет, — отметила Пак.

Ранее сама Чеботина отреагировала на критику Резника, касающуюся ее откровенного наряда на его творческом вечере, и заявила, что организаторы мероприятия не направляли ей информацию о дресс-коде. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) артистка добавила, что ей также не предлагали изменить выбранный образ.

