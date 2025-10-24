Стало известно, когда в центре России сформируется снежный покров Синоптик Семенов: снежный покров в центре России сформируется в конце ноября

Устойчивый снежный покров в центральных регионах России сформируется лишь в последнюю неделю ноября, предположил в беседе с NEWS.ru синоптик Михаил Семенов. По его словам, об этом говорят многолетние климатические наблюдения.

Речь идет не о первом снеге, а о покрове, который, как правило, сохраняется до весеннего потепления. Согласно многолетним климатическим наблюдениям, эти даты обычно приходятся на 29–30 ноября, — рассказал он.

Ранее главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила NEWS.ru, что первый снег в Москве ожидается в начале ноября. Кроме того, по ее словам, в столице прогнозируется резкое падение температуры до минусовых значений.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в ряде регионов ожидается аномальное потепление, при котором температура поднимется на 6–12 градусов выше климатической нормы. По его словам, в Таймырском и Эвенкийском районах Красноярского края столбики термометра могут подняться до 0 и даже 2 градусов тепла. Также он отметил, что потепление затронет Хакасию.