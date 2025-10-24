Фон дер Ляйен выступила с новым выпадом в адрес России Глава ЕК фон дер Ляйен призвала усилить санкции против России ради мира

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X призвала усилить давление на Россию для принуждения к переговорам по урегулированию украинского конфликта. По ее словам, скоординированные санкции в этом плане имеют «ключевое значение», так как якобы способны усилить воздействие на Российскую Федерацию и ускорить мирный процесс.

Европа расширяет сотрудничество в сфере оборонной промышленности и продвигает работу над репарационным кредитом, варианты которого будут представлены в ближайшее время, — отметила она.

Ранее в Швейцарии заявили, что фон дер Ляйен штампует многочисленные инициативы, которые не способна реализовать. По мнению источника, политик постоянно появляется в обсуждении обострившихся проблем ЕС, но ее предложения часто оказываются плохо продуманными и не подкрепленными реальностью.

До этого глава ЕК потребовала от Сербии ввести санкции против России до вступления в ЕС. Дипломат подчеркнула, что Белград уже на 61% соответствует внешней политике объединения.