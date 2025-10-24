Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 21:02

Фон дер Ляйен выступила с новым выпадом в адрес России

Глава ЕК фон дер Ляйен призвала усилить санкции против России ради мира

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X призвала усилить давление на Россию для принуждения к переговорам по урегулированию украинского конфликта. По ее словам, скоординированные санкции в этом плане имеют «ключевое значение», так как якобы способны усилить воздействие на Российскую Федерацию и ускорить мирный процесс.

Европа расширяет сотрудничество в сфере оборонной промышленности и продвигает работу над репарационным кредитом, варианты которого будут представлены в ближайшее время, — отметила она.

Ранее в Швейцарии заявили, что фон дер Ляйен штампует многочисленные инициативы, которые не способна реализовать. По мнению источника, политик постоянно появляется в обсуждении обострившихся проблем ЕС, но ее предложения часто оказываются плохо продуманными и не подкрепленными реальностью.

До этого глава ЕК потребовала от Сербии ввести санкции против России до вступления в ЕС. Дипломат подчеркнула, что Белград уже на 61% соответствует внешней политике объединения.

Урсула фон дер Ляйен
Россия
Европа
Еврокомиссия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские пенсионеры объявили «войну» сделкам по недвижимости
Миллионная армия роботов Маска: когда начнется война андроидов
«Беспредел»: в Раде признали гибель украинцев от действий ТЦК
День Иверской иконы Божией Матери: когда отмечают, традиции и запреты
Какой холодильник выбрать: вместительный, компактный, экономичный
Какую зимнюю резину выбрать: шипы или «липучку», когда менять, какие штрафы
«Выставил дураком»: в Британии допустили, что Трамп мог обидеться на Путина
Италия собирается оказать Украине военную помощь
Крупнейший покупатель российской нефти присоединился к санкциям против РФ
В многоквартирном доме в Калмыкии произошел взрыв
ФСИН опровергла информацию о нападении на конвой в Казани
Какой матрас выбрать, чтобы быть бодрым, здоровым и выспавшимся
Муж и жена спустя шесть лет узнали, что они брат и сестра
Суд оправдал экс-мэра Стамбула по делу о коррупции
Во Франции сообщили о готовности вмешаться в конфликт на Украине
В Белоруссии заблокировали доступ к «ВКонтакте»
Фон дер Ляйен выступила с новым выпадом в адрес России
«Коалиция желающих» готовится к отправке контингента на Украину
До центра рукой подать. ВС РФ вошли в Херсон, ВСУ потеряли целый квартал
Военный обозреватель раскрыл, как человечество защитится от «армий роботов»
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.