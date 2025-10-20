Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 10:09

Пранкеры Вован и Лексус допустили розыгрыш Макрона и фон Дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен и Эммануэль Макрон

Пранкеры Вован (настоящее имя — Владимир Кузнецов) и Лексус (настоящее имя — Алексей Столяров) допускают возможность розыгрыша крупных европейских политиков, включая президента Франции Эммануэля Макрона и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. По их словам, в качестве цели для пранка никого исключать нельзя, передает РИА Новости.

Кто знает, кто знает. Ну да, давайте посмотрим. <…> Многое не исключено. Никто не исключен, — поделились Столяров и Кузнецов.

Ранее Вован и Лексус разыграли бывшего посла Вашингтона на Украине Уильяма Тейлора. В беседе с ними он заявил, что США намерены обеспечить «коалицию желающих» авиацией, командованием, воздушной логистикой и разведкой, если на Украине будут размещены иностранные войска. Экс-чиновник думал, что разговаривает с бывшим главой украинского МИД Павлом Климкиным.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский угрожал наслать порчу во время телефонного розыгрыша. Российские пранкеры утверждали, что политик пребывал в неадекватном состоянии и издавал сомнительные звуки.

