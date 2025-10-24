Метеоролог раскрыл, когда в центе России начнутся заморозки Метеоролог Сергеев: заморозки придут в центр России не раньше середины ноября

Устойчивые заморозки в центральной части России начнутся не ранее середины ноября, рассказал в беседе с NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. По его словам, это означает, что первые дни месяца будут относительно теплыми.

Среднемесячная температура ожидается на три градуса выше многолетних значений — подобное отклонение от климатической нормы считается весьма значительным, — пояснил собеседник.

Ранее главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила NEWS.ru, что первый снег в Москве ожидается в начале ноября. Кроме того, по ее словам, в столице прогнозируется резкое падение температуры до минусовых значений.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в ряде регионов ожидается аномальное потепление, при котором температура поднимется на 6–12 градусов выше климатической нормы. По его словам, в Таймырском и Эвенкийском районах Красноярского края столбики термометра могут подняться до 0 и даже 2 градусов тепла. Также он отметил, что потепление затронет Хакасию.