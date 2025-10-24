Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 17:10

Метеоролог раскрыл, когда в центе России начнутся заморозки

Метеоролог Сергеев: заморозки придут в центр России не раньше середины ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Устойчивые заморозки в центральной части России начнутся не ранее середины ноября, рассказал в беседе с NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. По его словам, это означает, что первые дни месяца будут относительно теплыми.

Среднемесячная температура ожидается на три градуса выше многолетних значений — подобное отклонение от климатической нормы считается весьма значительным, — пояснил собеседник.

Ранее главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила NEWS.ru, что первый снег в Москве ожидается в начале ноября. Кроме того, по ее словам, в столице прогнозируется резкое падение температуры до минусовых значений.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в ряде регионов ожидается аномальное потепление, при котором температура поднимется на 6–12 градусов выше климатической нормы. По его словам, в Таймырском и Эвенкийском районах Красноярского края столбики термометра могут подняться до 0 и даже 2 градусов тепла. Также он отметил, что потепление затронет Хакасию.

погода
прогнозы
ноябрь
заморозки
Анна Акимова
А. Акимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка опоздала на рейс из-за duty free и пыталась засудить аэропорт
В Германии заметили, как Си Цзиньпин не нашел времени для Мерца
Трамп снес часть Белого дома ради новой роскошной постройки
В МВД раскрыли новую схему мошенников со «срочным декларированием»
Дзюник рассказал, как оказался на операционном столе
Лев сбежал из машины, проехался на крыше по трассе и попал на видео
Суд Баку изменил меру пресечения для шеф-редактора Sputnik Азербайджан
Пять беженцев украли и изнасиловали девушку-подростка
Минюст пополнил реестр иноагентов
«Киев смирился»: названы возможные сроки освобождения Покровска
Метеоролог раскрыл, когда в центе России начнутся заморозки
Политолог отреагировал на открытие кладбища пособников нацистов в Молдавии
Двое россиян пострадали из-за стрельбы в российском регионе
Разрезавшего нижнее белье пассажирок таксиста-извращенца поймали в Москве
Стало известно, какое наказание запросила прокуратура для Шлосберга
«Мясные штурмы» и лютая казнь в Купянске: новости СВО на вечер 24 октября
Ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Юрий Машкин
Пентагон показал на видео уничтожение корабля наркоторговцев
Захарова уличила Запад в попытках отменить саммит России и США
С семьи российского миллиардера хотят взыскать внушительную сумму
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.