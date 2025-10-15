Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 10:00

Вот и все: тепла больше не будет, дальше только холоднее — Вильфанд сделал заявление

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вот и все, тепла больше не будет, дальше только холоднее, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Погода в России переключается на зимний режим и даже на юге страны не будет комфортных температур, пишет NEWS.ru.

На данный момент уже и на юге европейской территории РФ температура понизилась до +16–18 градусов, и это в обеденное время. Речь идет о Краснодарском крае и Крыме, уточнил он. По его словам, даже традиционно солнечный Приморский край вскоре почувствует значительное понижение температуры.

Синоптик пояснил, что так называемое предзимье — это сезон перехода, который наступает с середины октября до 15–20 декабря. В этот момент в циркуляции атмосферы идет перестройка на зимний режим, что способствует устойчивым понижениям температуры и выпадением осадков в регионах страны.

Это будет пик! Ранее Вильфанд назвал дату прихода тотального похолодания в Москву и падения температуры сразу на 14 градусов.

погода
Россия
зима
похолодание
снег
Ольга Шмырева
О. Шмырева
