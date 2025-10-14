Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 13:15

Это будет пик: Вильфанд назвал дату прихода тотального похолодания в Москву — падение сразу на 14 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Это будет пик! научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал дату прихода тотального похолодания в Москву. Ожидается падение сразу на 14 градусов. Если на прошлой неделе температура воздуха достигала 10–14 °C, то на текущей неделе она снизится до октябрьской климатической нормы.

Вильфанд отметил, что, несмотря на ощущение резкого наступления зимы, температура лишь на градус ниже нормы. Будет ощущение, что зима пришла внезапно, но это нормальная для октября погода, уточнил он. В столице сохраняется облачная и пасмурная погода.

По прогнозу синоптика, пик холодов придётся на среду, 15 октября, когда днём температура не превысит 3–5 °C, а ночью опустится до 2–4 °C. Из-за плотной облачности разница между дневными и ночными температурами составит около двух градусов. Неделя будет дождливой, местами возможен мокрый снег, но устойчивый снежный покров не сформируется, добавил метеоролог.

Ранее мы делились рецептом согревающего грибного супа в грузинском стиле. Простой рецепт для осеннего обеда.

погода
Москва
холод
снег
Ольга Шмырева
О. Шмырева
