Моя чудо-закуска к Новому году: готовим мини-пиццы в рожке и удивляем гостей — необычно, вкусно и без хлопот

Эта закуска переворачивает представление о пицце с ног на голову. Тонкий лаваш, скрученный в хрустящий конус, становится идеальным съедобным стаканчиком для классической начинки. Удобно брать, интересно есть, и каждый рожок — это порция праздника.

3 тонких лаваша разрезаю пополам. Каждую половинку скручиваю в плотный конус, наподобие кулечка для семечек, и фиксирую края зубочисткой. Выкладываю получившиеся пустые конусы на противень и отправляю в разогретую до 180°C духовку на 7–8 минут, чтобы лаваш подсох и зафиксировал форму. Достаю конусы, аккуратно снимаю зубочистки. Внутрь каждого конуса наношу тонкий слой томатного соуса или кетчупа. Затем наполняю начинкой: тертой моцареллой (200 г), кукурузой, нарезанными оливками, кусочками колбасы или курицы и болгарского перца. Аккуратно устанавливаю наполненные конусы вертикально в жаропрочную форму (можно использовать форму для кексов или просто поставить их плотно друг к другу). Отправляю в духовку еще на 7–10 минут при той же температуре, пока сыр полностью не расплавится. Подаю горячими, дав немного остыть, чтобы не обжечься.

