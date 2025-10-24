СК РФ возбудил второе уголовное дело после ДТП в Ленобласти Следователи возбудили второе уголовное дело после ДТП с автобусом в Ленобласти

Следственный комитет возбудил уголовное дело о небезопасном оказании услуг после ДТП с участием автобуса в Ленинградской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ведомства. Столкновение произошло в Ломоносовском районе у деревни Большая Ижора, дорогу не смогли поделить автобус и грузовик.

Следственным отделом по городу Сосновому Бору СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). После получения информации на место происшествия осуществлен выезд руководства следственного отдела, — сообщили в ведомстве.

Ранее полиция возбудила по факту аварии дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). При аварии пострадали девять человек, включая водителей обоих транспортных средств. Среди пассажиров автобуса есть пострадавшие с серьезными травмами и повреждениями средней тяжести. Один человек скончался в больнице.

Также очевидцы поделились кадрами с места аварии. На них видны существенные повреждения автомобилей: кузова сильно деформированы, капоты, бамперы и стекла разбиты. Также видно, что обломки транспортных средств разбросаны по дороге.