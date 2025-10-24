Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 18:58

СК РФ возбудил второе уголовное дело после ДТП в Ленобласти

Следователи возбудили второе уголовное дело после ДТП с автобусом в Ленобласти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело о небезопасном оказании услуг после ДТП с участием автобуса в Ленинградской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ведомства. Столкновение произошло в Ломоносовском районе у деревни Большая Ижора, дорогу не смогли поделить автобус и грузовик.

Следственным отделом по городу Сосновому Бору СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). После получения информации на место происшествия осуществлен выезд руководства следственного отдела, — сообщили в ведомстве.

Ранее полиция возбудила по факту аварии дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). При аварии пострадали девять человек, включая водителей обоих транспортных средств. Среди пассажиров автобуса есть пострадавшие с серьезными травмами и повреждениями средней тяжести. Один человек скончался в больнице.

Также очевидцы поделились кадрами с места аварии. На них видны существенные повреждения автомобилей: кузова сильно деформированы, капоты, бамперы и стекла разбиты. Также видно, что обломки транспортных средств разбросаны по дороге.

Ленобласть
ДТП
грузовики
автобусы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин разрешил временно ввозить товары из стран СНГ без маркировки
Путин назначил главу нового управления администрации по стратсотрудничеству
Премьеру «Бурого медведя!!» отложили из-за всплеска нападений
Назван город, которым особенно заинтересовались россияне к Новому году
«Коалиция желающих» собирается разобраться с активами России до конца года
Как помочь ребенку с домашним заданием: выучить урок и не сорваться на крик
Военэксперт предположил, как будут наступать ВС РФ после взятия Херсона
Поляки «послали» Бандеру на матче «Шахтера» в Кракове
Военэксперт рассказал, что препятствует продвижению ВС РФ в Херсоне
Пентагон направил авианесущую группу на войну с наркокартелями
В НАТО раскрыли, кто на самом деле может передать Киеву Tomahawk
Porsche столкнулся с рекордным падением прибыли
Двое людей пострадали при пожаре в мечети в Татарстане
Москвичам рассказали, стоит ли «переобувать» авто в конце октября
Лукашенко потребовал вылизать всю Белоруссию
В Госдуме объяснили, угрожает ли человечеству война роботов
В Сети показали видео с места ЧП на Ладожском вокзале
Ошеломляющий ответ на Tomahawk, ТЭЦ Киева горят синим пламенем: что дальше
Макгрегор дал совет Трампу по Украине после шага против России
В Петербурге появится еще один разводной мост
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.