24 октября 2025 в 18:43

Житель Крыма поплатился за русофобский контент в соцсетях

В Крыму задержали жителя Судака за призывы применять насилие к русским

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя города Судака задержали за публичные оскорбления русских людей и призывы применять к ним насилие, пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону и городу Севастополю. В ведомстве сообщили, что задержанный размещал в запрещенной социальной сети русофобский контент. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По информации ведомства, 61-летний мужчина высказывался в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). В размещенных постах он допускал оскорбительные высказывания в адрес русского населения.

Согласно проведенной экспертизе, текстовые записи фигуранта содержат лингвистические признаки побуждения в форме призыва к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности — русские, — говорится в сообщении.

Ранее прокурор потребовал назначить блогеру Арегу Щепихину шесть лет колонии общего режима по делу об экстремизме и разжигании ненависти. Обвиняемый признал вину и даже раскаялся.

До этого бывшего главу совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы Илью Яшина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заочно арестовали по делу о создании экстремистской организации. Решение вынес Басманный суд Москвы.

русофобия
Крым
насилие
задержания
экстремизм
