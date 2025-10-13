Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 16:05

Прокурор потребовал шесть лет колонии для Арега Щепихина

Блогеру Щепихину запросили шесть лет колонии за экстремизм и разжигание вражды

Арег Щепихин Арег Щепихин Фото: Социальные сети

Прокурор потребовал назначить блогеру Арегу Щепихину шесть лет колонии общего режима по делу об экстремизме и разжигании ненависти, сообщает ТАСС. Сам обвиняемый признал вину и выразил раскаяние.

В ходе прений сторон гособвинитель попросил суд назначить Щепихину наказание в виде 6 лет колонии общего режима, — заявили в суде.

Вечером 3 июня в центре Москвы произошел инцидент с Щепихиным. Неизвестные вытащили мужчину из привокзального кафе и затолкали в багажник черного Mercedes. Позже Щепихин вышел на связь, а затем был найден. Всех задержанных за похищение отпустили под подписку о невыезде.

Сам Щепихин находится в СИЗО. Против него возбуждены уголовные дела по статьям «Призывы к экстремизму с использованием интернета» и «Разжигание ненависти через интернет с угрозой насилия». Как показала экспертиза, в своих речах он призывал к насилию над гражданами по национальному признаку.

Ранее стало известно, что публиковавший оскорбительные видео в адрес мусульман Щепихин оказался в списке террористов и экстремистов. Согласно официальной базе данных Росфинмониторинга, помимо Щепихина, в перечень вошли еще 34 человека.

