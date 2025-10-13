Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 17:54

В Польше раскрыли, какой сигнал Путин послал западным лидерам

Mysl Polska: Путин подал сигнал Западу, что цели СВО будут достигнуты

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин во время совещания с членами Совбеза четко дал понять западным лидерам, что будет продолжать спецоперацию на Украине и достигнет поставленных целей вопреки угрозам и провокациям, передает польское издание Mysl Polska. По словам аналитиков, в настоящее время РФ не видит условий для переговоров с коллективным Западом.

Русские, очевидно, верят, что выдержат атаки ракет Tomahawk, защитят свою нефтяную промышленность и достигнут своих целей военным путем, — сказано в материале.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что в случае поставок Киеву крылатых ракет Tomahawk пострадать может не только Украина. По словам сенатора, скорее всего, эти поставки не осуществятся, так как американский президент Дональд Трамп понимает меру ответственности.

Также спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф играет важную роль в реализации плана Трампа по урегулированию конфликта в Газе. Он отметил, что американские СМИ пытались дискредитировать его деятельность и помешать продвижению мирного процесса.

