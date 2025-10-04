Спецпредставитель Путина назвал ключевую фигуру плана Трампа по Газе

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф играет ключевую роль в осуществление плана главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию в Газе, заявил спецпредставитель президента Российской Федерации Кирилл Дмитриев в соцсети X. Он обратил внимание на действия американских средств массовой информации, которые, по его словам, предпринимали попытки дискредитировать деятельность Уиткоффа и создать препятствия для достижения мирного соглашения.

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф был ключевой движущей силой, стоящей за планом Трампа по миру в секторе Газа, созданным ради продолжительного мира на Ближнем Востоке, — указал Дмитриев.

Ранее представители палестинского движения ХАМАС выразили готовность передать управление в секторе Газа независимой администрации, состоящей из палестинских специалистов-технократов. В заявлении движения подчеркивается, что все группировки анклава достигли взаимного согласия относительно формирования перспективного управляющего органа, который сможет получить поддержку со стороны арабских и исламских государств.

До этого президент Соединенных Штатов заявил, что ХАМАС располагает сроком в три-четыре дня для предоставления ответа на предложенный Вашингтоном план урегулирования ситуации в секторе Газа. Американский лидер предупредил, что в случае отказа группировки от предложенных условий ее ожидают серьезные последствия.