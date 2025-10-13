Названы наиболее бюджетные курорты в Турции

Аланья и Мармарис — одни из самых доступных по цене курортов Турции, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. По ее словам, для оптимизации затрат лучше выбирать путевки в самом начале или конце сезона.

Мы знаем, что разгар сезона начинается в мае, но в это время редко кто едет [в Турцию], потому что море только начинает прогреваться и наплыва туристов нет. Поэтому если вы полетите в начале или середине мая, то сможете поймать низкие цены. В данном случае вы можете выбрать Аланью. Там достаточно выгодные билеты. Во-первых, будет очень тепло, потому что это самый южный регион, а во-вторых, вы сэкономите. Можно также посмотреть Мармарис. Он хорош Эгейским морем. В начале сезона оно прогревается быстрее, но и остывает быстрее, — подчеркнула Ансталь.

Она отметила, что отдых в конце октября или начале ноября также обычно обходится дешевле. По ее словам, при желании сэкономить выбирать август не стоит — это пик сезона, то же самое касается и сентября, поскольку это бархатный сезон.

Что касается курортов в Турции — их огромное количество. Одни из самых дорогих — это Белек и Бодрум. Анталия удобна тем, что там находятся аэропорты. Если вы хотите отдохнуть на Средиземном море, можно рассмотреть Аланью — это самый дальний и южный регион. Из-за того, что туда долго добираться, цены на отели там значительно ниже. Если бы цены были высокими, никто бы туда не ехал. Поэтому, если хотите сэкономить, выбирайте Аланью, — заключила Ансталь.

Ранее стало известно, что за последние четыре года Турция заняла лидирующую позицию в антирейтинге стран с самым высоким ростом цен на туристические услуги. К 2025 году стоимость отдыха в этой стране увеличилась на 218% по сравнению с уровнем 2021 года.