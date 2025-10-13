Стало известно, как сильно подорожал отдых в Турции за последние годы АКРА: отдых в Турции подорожал на 218% за последние четыре года

Турция возглавила антирейтинг по росту цен на туристические поездки за последние четыре года, показало исследование Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Согласно данным, которые приводит РБК, к 2025 году отдых в этой стране стал дороже на 218% по сравнению с 2021 годом.

По информации агентства, рост стоимости отдыха в Турции достиг максимального показателя. Средняя цена путевки с вылетом из России в августе достигла 88 тысяч рублей, причем около 28% этой суммы составили транспортные расходы.

Эксперты выделили пять ключевых факторов подорожания: рост транспортных издержек, инфляция в Турции, укрепление доллара, сокращение числа бюджетных направлений и увеличение наценок туроператоров. Несмотря на резкий рост цен, Турция сохранила лидерство по популярности среди российских туристов в 2024 году, тогда как доля европейских стран и США в структуре выездного туризма значительно сократилась.

Ранее в АТОР предупреждали, что спрос на зимний отдых в сезон-2025/26 стремительно растет. У отдельных операторов раннее бронирование опережает прошлый год на 30%. По данным Ассоциации, отели быстро уходят в стоп, поэтому там советуют не терять времени.