Белорусская кишка — простая домашняя колбаска!

Кишка — традиционное блюдо белорусской кухни. В классическом варианте ее делают с гречкой или рисом, добавляя сало, лук и специи. Со временем появился и другой популярный вариант — кишка из картофельного теста со шкварками.

Возьмите 500 г свиной печени или мяса, 200 г гречки либо натертого картофеля, 100 г сала, добавьте лук, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте, чтобы масса получилась однородной. Начините ею натуральную кишку или подходящую оболочку и запекайте при 180 °C около одного часа.

Есть и другой способ: сначала отварить колбасу около часа, а затем подрумянить на сковороде для аппетитной корочки.

Совет: вариант с картофелем получается мягче и легче для пищеварения.

