В Европе указали на сложности в изъятии российских активов

В Европе указали на сложности в изъятии российских активов Conversation: ЕС не верит в победу Украины и не отдает ей российские активы

Евросоюз не спешит принимать решение о конфискации замороженных российских активов, сообщает The Conversation. В ЕС опасаются окончательного разрыва отношений с Москвой и роста геополитических рисков.

Отдать их сейчас — значит сделать ставку на победу Украины. Отложить — значит сохранить гибкость на случай, если Россия одержит верх или конфликт зайдет в тупик, — говорится в публикации.

Все больше стран Евросоюза воспринимают поддержку Киева как тяжелое стратегическое обязательство. Но союз избегает рискованных решений, включая возможную конфискацию активов, поскольку уверенность европейских лидеров в благоприятном исходе для Украины заметно снизилась, отметили в издании.

Ранее газета Le Monde сообщила, что глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен готова оспаривать в судебном порядке возможные решения ЕС о конфискации замороженных российских активов. По ее словам, такие действия противоречат международному праву о суверенитете государственной собственности и могут привести к судебным искам со стороны России, а после снятия санкций Москва вправе потребовать возврата средств.