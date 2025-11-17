Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 09:13

В Европе указали на сложности в изъятии российских активов

Conversation: ЕС не верит в победу Украины и не отдает ей российские активы

Фото: IMAGO/Dmitry Rukhlenko/Global Look Press
Евросоюз не спешит принимать решение о конфискации замороженных российских активов, сообщает The Conversation. В ЕС опасаются окончательного разрыва отношений с Москвой и роста геополитических рисков.

Отдать их сейчас — значит сделать ставку на победу Украины. Отложить — значит сохранить гибкость на случай, если Россия одержит верх или конфликт зайдет в тупик, — говорится в публикации.

Все больше стран Евросоюза воспринимают поддержку Киева как тяжелое стратегическое обязательство. Но союз избегает рискованных решений, включая возможную конфискацию активов, поскольку уверенность европейских лидеров в благоприятном исходе для Украины заметно снизилась, отметили в издании.

Ранее газета Le Monde сообщила, что глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен готова оспаривать в судебном порядке возможные решения ЕС о конфискации замороженных российских активов. По ее словам, такие действия противоречат международному праву о суверенитете государственной собственности и могут привести к судебным искам со стороны России, а после снятия санкций Москва вправе потребовать возврата средств.

замороженные активы
Евросоюз
Украина
Россия
