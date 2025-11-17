Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 08:39

Российские военные только после победы узнали, с кем сражались

Военкор Стешин: одолевшие украинский спецназ бойцы ВС РФ не знали, с кем бьются

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Российские военные дали бой отряду элитного спецподразделения Главного управления разведки Украины «Тимур» в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) и только после победы узнали, с кем сражались, рассказал KP.RU военкор Дмитрий Стешин. Российские солдаты выяснили, что им противостояло спецподразделение, изучив после победы полученные трофеи и допросив пленного. От вражеского подразделения в живых остался только один боец.

Подразделение «Тимур» высадилось 1 ноября на двух американских вертолетах UH-60A Black Hawk с задачей взять под контроль промышленную зону на северо-западной окраине Красноармейска. Однако звук подлетающих вертолетов лишил десант эффекта неожиданности. После высадки украинские бойцы были атакованы дронами с камерами ночного видения, а затем почти полностью уничтожены в ходе штурма промзоны.

Российские бойцы, вступившие с противником в стрелковый бой на короткой дистанции, описали их как хорошо подготовленных. При этом они отметили, что спешка при штурме объекта оказалась для большинства из них фатальной. Выживший участник десанта, в свою очередь, пожаловался на украинское командование, которое отправило его и сослуживцев в заведомо проигрышный бой.

Ранее пленный украинский военный Андрей Неудахин рассказывал, что солдат ВСУ обучали в Великобритании навыкам, которые неактуальны в современных вооруженных конфликтах. По его словам, обучение проходило по стандартам, утвержденным во времена Второй мировой войны.

