13 октября 2025 в 17:48

Петербургского сотрудника Минобороны арестовали по делу о взятке

В Петербурге арестовали главу отделения морской службы Минобороны Асанова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу начальника отделения морской инженерной службы Минобороны Михаила Асанова. Мужчину подозревают в получении взятки, передает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов города.

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Михаила Асанова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ, — гласит сообщение.

По версии следствия, Асанов мог потребовать от управляющего партнера компании 2 млн рублей за заключение договора аренды объекта Минобороны на пять лет, а также общее покровительство. Вторая сторона согласилась с условиями, после чего обратилась к сотрудникам ФСБ, добавили в пресс-службе судов.

Ранее бывший начальник управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов направил письмо президенту России Владимиру Путину. Чиновник находится в СИЗО по делу о взятке. В обращении он заявил, что является «невиновным, добросовестным, честным человеком».

