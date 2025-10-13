Знакомый Седоковой назвал имя ее нового бойфренда

У певицы Анны Седоковой роман с бизнесменом Андреем Гавриленко, сообщил NEWS.ru ее близкий знакомый, продюсер Сергей Дворцов. По версии собеседника, мужчина не хочет афишировать их отношения с артисткой в медийном пространстве, поэтому и сказал, что они только друзья.

Это и есть ее новый спутник, который оберегает ее, вдохновляет, дарит подарки. То, что он решил назвать отношения с Анной дружескими, означает то, что он не хочет себя афишировать в медийном пространстве, — сказал продюсер.

По словам Дворцова, у Седоковой сейчас творческий подъем и запланировано много концертов. Он напомнил, что недавно певица выпустила композицию, посвященную покойному бывшему мужу, баскетболисту Янису Тимме.

У нее сейчас гастрольный график расписан уже на ближайшие три месяца вперед. Она записала альбом. Одну из песен она посвятила Тимме. Для Анны это освобождение. Таким образом она показывает себе и поклонникам, то, что он всегда будет в ее душе, — сказал Дворцов.

Ранее отец спортсмена Райтис Тимма заявил, что Седокова не оказывала финансовой помощи в организации перевозки тела его сына в Латвию. По его словам, бывшая супруга погибшего в настоящее время сосредоточена на решении личных проблем и поиске нового спутника жизни.