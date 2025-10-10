Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 15:07

Отец Тиммы раскритиковал Седокову за нежелание помочь в перевозке тела

Райтис Тимма: Седокова не помогала в перевозке тела экс-баскетболиста в Латвию

Анна Седокова Анна Седокова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Анна Седокова не оказывала финансовой помощи в организации перевозки тела баскетболиста Яниса Тиммы в Латвию, заявил отец спортсмена Райтис Тимма в интервью Telegram-каналу «112». По его словам, бывшая супруга погибшего в настоящее время сосредоточена на решении личных проблем и поиске нового спутника жизни.

Ей же некогда об этом думать, понимаете. Надо нового отца искать детям. Обеспечивать свою жизнь надо теперь. <…> Только не знаю, зачем она там кому-то рассказывает, что она что-то вкладывала в перевозки Яниса в Латвию, и похороны, и когда в Риге прощались, — говорится в сообщении.

Ранее Седокова разместила в социальных сетях провокационный снимок, на котором продемонстрировала нижнее белье. Исполнительница предстала перед подписчиками без косметики с распущенными волосами, стоя в кроссовках на платформе перед зеркалом в бордовом спортивном костюме, намеренно приспустив штаны для демонстрации трусов.

Кроме того, певица посетила презентацию нового сезона телеканала RU.TV в откровенном наряде, активно позируя на красной дорожке и демонстрируя радостные эмоции. Для выхода артистка выбрала облегающий черный комбинезон с глубоким вырезом, который дополнила массивной золотой цепью на талии.

Анна Седокова
Янис Тимма
отцы
критика
тела
