13 октября 2025 в 19:08

Журова назвала провокацией переговоры о перемирии за четыре месяца до ОИ

Журова назвала ранние разговоры об олимпийском перемирии украинской провокацией

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Чемпионатом» заявила, что считает разговоры о перемирии между Россией и Украиной в период проведения Олимпиады провокацией. Она отметила, что в условиях современной международной обстановки это напоминает пиар-акцию.

Особое внимание спортсменка обратила на время, когда было выдвинуто предложение. По ее мнению, украинская сторона сделала это для того, чтобы усилить давление на Россию или же посмотреть на ее реакцию.

Перемирие на Олимпийских играх объявляется всегда. Но я удивлена, что сейчас это делается настолько заранее. Напоминает какую-то пиар-акцию. Пытаюсь понять, зачем Украина это делает. Наверное, хочет, чтобы Россия сразу ответила, или показать: «Смотрите, это мы предложили — не Россия!» Хотя это традиция города, проводящего Олимпиаду. Но делают это где-то за месяц до начала. Но чтобы за четыре… Не помню такого. Какая-то акция, чтобы посмотреть на реакцию России, — заявила Журова.

Светлана Журова
Россия
Украина
Олимпийские игры
