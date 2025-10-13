Вучич выступил с заявлением к Сербии после разговора с Россией

Президент Сербии Александр Вучич назвал конструктивным разговор с главой «Газпром нефти» Александром Дюковым и первым заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным. В своем видеообращении в Instagram (деятельность в РФ запрещена) он заявил, что топлива и нефтепродуктов в стране будет достаточно.

Мы только что завершили важные переговоры по вопросам NIS и энергетики в Сербии, и я доволен открытостью, конструктивностью и искренностью разговора. Могу сказать гражданам Сербии — нехватки нефти, нефтепродуктов, какого-либо большого энергетического кризиса в Сербии не будет, — сказал он.

До этого посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что РФ останется надежным партнером для Белграда, несмотря на введение американских санкций против нефтяной компании NIS. Дипломат охарактеризовал решение Вашингтона как исключительно политическое.

Ранее стало известно, что Венгрия увеличит экспорт нефти в Сербию на фоне отказа Хорватии поставлять топливо в страну. Загреб принял такое решение из-за американских санкций против компании NIS.