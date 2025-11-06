Иностранные компании больше не хотят покидать Россию AK&M: иностранный бизнес стал все реже покидать Россию

Иностранный бизнес все реже принимает решение покинуть Россию, о чем свидетельствуют данные агентства AK&M, с которыми ознакомилась газета РБК. Аналитики отметили, уходы брендов, которые ранее служили драйвером рынка слияний и поглощений (M&A), практически прекратились.

Как следует из отчета агентства, в третьем квартале 2025 года было зафиксировано всего пять сделок по выходу иностранцев из российских активов. Их суммарная стоимость составила лишь $137 млн (примерно 11 млрд рублей), что является минимальным показателем с 2022 года и составляет всего 1,9% от общего объема транзакций за период.

Эксперты связывают резкое снижение активности с чрезмерно высокими обязательными дисконтами на такие активы и сложностью согласования с российским государством. Место иностранных сделок на рынке M&A активно занимают «домашние» транзакции, связанные с консолидацией активов и национализацией.

Ранее стало известно, что американская компания The Coca-Cola Company подала заявки на регистрацию в России товарных знаков «Кока-Кола» и «Спрайт». Обе заявки были поданы 23 апреля 2025 года. Товарный знак «Кока-Кола» также зарегистрирован для пива. Регистрация знаков действует сроком на 10 лет.