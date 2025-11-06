Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 10:37

Иностранные компании больше не хотят покидать Россию

AK&M: иностранный бизнес стал все реже покидать Россию

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Иностранный бизнес все реже принимает решение покинуть Россию, о чем свидетельствуют данные агентства AK&M, с которыми ознакомилась газета РБК. Аналитики отметили, уходы брендов, которые ранее служили драйвером рынка слияний и поглощений (M&A), практически прекратились.

Как следует из отчета агентства, в третьем квартале 2025 года было зафиксировано всего пять сделок по выходу иностранцев из российских активов. Их суммарная стоимость составила лишь $137 млн (примерно 11 млрд рублей), что является минимальным показателем с 2022 года и составляет всего 1,9% от общего объема транзакций за период.

Эксперты связывают резкое снижение активности с чрезмерно высокими обязательными дисконтами на такие активы и сложностью согласования с российским государством. Место иностранных сделок на рынке M&A активно занимают «домашние» транзакции, связанные с консолидацией активов и национализацией.

Ранее стало известно, что американская компания The Coca-Cola Company подала заявки на регистрацию в России товарных знаков «Кока-Кола» и «Спрайт». Обе заявки были поданы 23 апреля 2025 года. Товарный знак «Кока-Кола» также зарегистрирован для пива. Регистрация знаков действует сроком на 10 лет.

Россия
бизнес
санкции
бренды
сделки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Росфинмониторинге объяснили, можно ли оплачивать товары переводом
В Госдуме выступили против идеи уменьшить длительность летних каникул
Стало известно, сколько чиновников задержали в России в 2025 году
Таможенники обнаружили ценную литографию при попытке незаконного ввоза
Тюменский производитель мяса «кормил» покупателей сальмонеллой
В России зафиксировали новые вспышки ВИЧ-инфекции
В Грузии объяснили необходимость запрета оппозиционных партий
Натуральные ткани возвращаются: почему хлопок снова в моде
На энергоблоке Нововоронежской АЭС завершили ремонт с модернизацией
Оскорбившей участников СВО блогеру из Иркутска назначили суровое наказание
Погода в Москве в четверг, 6 ноября: жителям предсказали рекордное тепло?
Список погибших из-за пожара в Сургуте расширился
В России разработали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 ноября: где сбои в России
Музкритик раскрыл, какой альбом стал лебединой песней группы Queen
Появились новые детали о погибших при пожаре в Сургуте
Рютте съязвил о заседании Совбеза РФ по ядерным испытаниям
Пожелавшую смерти бойцам СВО блогера осудили за другое преступление
Иноагенты готовят кампанию против участников СВО на выборах в Госдуму
Британия заявила о готовности «коалиции желающих» к миру
Дальше
Самое популярное
Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой
Общество

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.