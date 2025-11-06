Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 12:53

Семья убитого беспилотником волгоградца получит компенсации

Семье умершего из-за беспилотника волгоградца выплатят 1 млн рублей

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Власти Волгоградской области выплатят 1 млн рублей семье жителя Волгограда, погибшего в результате атаки беспилотника, сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова. Атака была совершена в ночь на 6 ноября, мужчину тяжело ранило осколками.

Семье будет оказана необходимая поддержка. Принято решение о выделении материальной помощи в размере один миллион рублей, — процитировали Бочарова на встрече с главами районов области.

Террористической атаке БПЛА подвергся 24-этажный жилой дом по улице Гаря Хохолова, в четырех квартирах были повреждены балконы, а также выбиты стекла близлежащих домов. Умер один житель дома — мужчина 48 лет. В тот же день Бочаров выразил соболезнования семье погибшего. Падение обломков сбитых над областью дронов также вызвало возгорание на территории промышленной зоны в Красноармейском районе.

После этого оперативные службы обследовали дома в Волгограде, пострадавшие после атаки. В многоэтажке на улице Гаря Хохолова провели поквартирное обследование. Электричество, тепло и вода подаются абонентам в штатном режиме.

Волгоградская область
Андрей Бочаров
умершие
БПЛА
компенсации
