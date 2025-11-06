Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 11:43

В российском городе проверяют дома после массированной атаки БПЛА

В Волгограде обследуют поврежденные после атаки украинских БПЛА дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оперативные службы обследуют дома в Волгограде, пострадавшие после атаки украинских БПЛА, сообщили в пресс-службе мэрии города. По данным властей, которые приводит РИА Новости, в доме на улице Гаря Хохолова уже осуществлено поквартирное обследование. Электричество, тепло и вода подаются абонентам в штатном режиме.

Муниципальные службы проводят обследование домов, где было повреждено остекление в результате ночной массированной атаки беспилотных аппаратов на территорию Волгограда, — сказано в сообщении.

До этого губернатор Волгоградской области заявил, что подразделения ПВО отражают массированную атаку украинских беспилотников на регион. Падение обломков дронов вызвало возгорание на территории промышленной зоны в Красноармейском районе. В результате атаки были повреждены многоквартирный дом и стекла соседних зданий.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 75 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 49 БПЛА уничтожили над Волгоградской областью. По семь и шесть беспилотников сбили над Крымом и Воронежской областью.

ВСУ
Волгоград
атаки
дома
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава СКР оценил шансы на успех конькобежцев России в отборе на Олимпиаду
Киев допустил промах при подготовке техники НАТО к зиме
Рязанец незаконно присвоил себе «чернобыльские» выплаты
В Японии женщина отправилась за грибами и погибла из-за медведя
В ГД ответили на предложение платить женам зарплату за уборку и готовку
Сестра Тодоренко начала продавать свои голые фото для заработка на Украине
Минобороны России раскрыло потери ВСУ под Красноармейском и Димитровом
Названа дата перехода российских вузов на новую модель образования
В СПЧ сообщили о росте доли домашних убийств женщин в России
Европу призвали защитить Запорожскую АЭС из чувства самосохранения
В России могут запретить готовить и фасовать еду прямо в магазинах
Стало известно об аресте главы республиканского отделения ЦБ
Каннибализм улучшает потенцию: почему Чикатило решил есть своих жертв
ВС России ликвидировали элитные войска ВСУ в Днепропетровске
В России отмечают 82-летие освобождения Киева Красной армией
Семь европейских стран предложили ввести пошлины на товары из России
Сотни россиян спали на полу в ожидании починки самолета
ВСУ предприняли три бесупешные попытки прорвать окружение под Харьковом
Российские военные ударили по инфраструктурным объектам ВСУ
На Кузбассе приостановили работу семи шахт по требованию Ростехнадзора
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.