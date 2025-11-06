В российском городе проверяют дома после массированной атаки БПЛА В Волгограде обследуют поврежденные после атаки украинских БПЛА дома

Оперативные службы обследуют дома в Волгограде, пострадавшие после атаки украинских БПЛА, сообщили в пресс-службе мэрии города. По данным властей, которые приводит РИА Новости, в доме на улице Гаря Хохолова уже осуществлено поквартирное обследование. Электричество, тепло и вода подаются абонентам в штатном режиме.

Муниципальные службы проводят обследование домов, где было повреждено остекление в результате ночной массированной атаки беспилотных аппаратов на территорию Волгограда, — сказано в сообщении.

До этого губернатор Волгоградской области заявил, что подразделения ПВО отражают массированную атаку украинских беспилотников на регион. Падение обломков дронов вызвало возгорание на территории промышленной зоны в Красноармейском районе. В результате атаки были повреждены многоквартирный дом и стекла соседних зданий.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 75 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 49 БПЛА уничтожили над Волгоградской областью. По семь и шесть беспилотников сбили над Крымом и Воронежской областью.