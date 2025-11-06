Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 11:15

Бренд KLAPP провел вечеринку в русском стиле в честь своего 45-летия

Фото: KLAPP

Бренд KLAPP организовал тематическую вечеринку в русском стиле в честь своего 45-летия. Мероприятие посвятили культуре России и современным тенденциям красоты.

На вечеринке собрались представители марки, партнеры бренда и почетные гости. Особенностями праздника стали дресс-код и музыкальное сопровождение. Женщины пришли на мероприятие в ободках-кокошниках. А сама вечеринка прошла под звуки балалайки.

В программу вечера вошли номера артистов, дискуссии и презентация праздничного торта. В ходе вечеринки гости выступили со словами благодарности в адрес сотрудников компании KLAPP и профессионального сообщества, которое поддерживает бренд в России.

Ранее стало известно, что в Москве в рамках Bee-fashion Forum 20 ноября обсудят актуальные темы российской моды. Мероприятие проведут на базе отеля Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Center. Форум приурочили к XX выставке контрактного производства в легкой промышленности BEE-TOGETHER.ru.

До этого сообщалось, что в Москве покажут первый российский фешен-мюзикл «Дьявол носит ПРАDА». Премьера состоится в феврале 2026 года.

