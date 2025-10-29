Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 14:07

Актуальные темы российской моды обсудят на Bee-fashion Forum в Москве

Фото: Пресс-служба форума

В Москве в рамках Bee-fashion Forum обсудят актуальные темы российской моды. Мероприятие проведут 20 ноября на базе отеля Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Center. На этот раз форум приурочили к XX выставке контрактного производства в легкой промышленности BEE-TOGETHER.ru.

Форум объединит более 700 участников из России, стран СНГ и ЕАЭС. Для них выступят 40 спикеров — ведущих специалистов в сфере моды. В ходе программы проведут деловые сессии, заключат ряд контрактов и подпишут соглашения.

В частности, участники форума обсудят, как выбрать надежного поставщика в Китае, выстроить эффективное сотрудничество с представителями КНР и Турции, а также адаптировать бизнес под меняющиеся условия современного мира. Собравшиеся поговорят о цифровизации модной индустрии, маркетплейсах, коллаборациях, UGC, стартапах и другом.

Ранее сообщалось, что в Москве покажут первый российский fashion-мюзикл «Дьявол носит ПРАDА». Премьера состоится в феврале 2026 года. На сцену выйдут звезды шоу-бизнеса и артисты российских мюзиклов.

