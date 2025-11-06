Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 12:45

«Самоубийство»: в ГД высказались о планируемой Западом диверсии на ЗАЭС

Депутат Колесник назвал самоубийством планирование диверсии на Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция Запорожская атомная электростанция Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Планирование диверсии на Запорожской атомной электростанции является актом абсолютной безответственности и медленного самоубийства для Запада, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, на территории Европы находится множество АЭС, поэтому любые враждебные действия не останутся без ответа России.

Надо понимать, что на территории Европы много атомных электростанций. Там должны понимать, что мы диверсию на ЗАЭС без ответа не оставим. В любом случае я думаю, что она не случится. Раз уже Служба внешней разведки сообщила, то вся цепочка выявлена, и все будут нести персональную ответственность. Европа и Украина запаливают под собой ядерный костер. У нас ветра преобладают как раз в сторону ЕС. Это подготовка очередного медленного самоубийства, — высказался Колесник.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что европейские страны — участницы НАТО рассматривают вариант с проведением Киевом диверсии на Запорожской АЭС, связанной с расплавлением активной зоны ядерных реакторов. По информации ведомства, Запад видит в этом возможность повлиять на негативный для него ход конфликта на Украине.

