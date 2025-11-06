Алаудинов предложил своим критикам приехать в зону СВО

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов призвал людей, которые разъединяют Россию изнутри, приехать в зону СВО, передает Telegram-канал «Россия — страна героев!» Он подчеркнул, что на флаге подразделения теперь соседствуют православный крест и полумесяц.

Если вы такие «герои» — приезжайте сюда. <…> Вы видели, как изменился наш флаг? На нем теперь православный крест и полумесяц. Вам выгодна система «разделяй и властвуй», но мы больше не позволим вам раскалывать народ, — отметил Алаудинов.

Ранее Алаудинов отмечал, что ключевой задачей Вооруженных сил России в рамках СВО является освобождение максимальной территории. По его словам, это позволит сформировать кейс, который обеспечит Москве наилучшие позиции в случае завершения украинского конфликта дипломатическим путем.

Самым успешным для российских бойцов он назвал Красноармейское направление. Алаудинов также добавил, что армии РФ осталось освободить «маленький кусочек» в Луганской Народной Республике и часть территорий в Донецкой Народной Республике.