29 октября 2025 в 07:21

Алаудинов назвал главную задачу ВС России в зоне СВО

Алаудинов: главной задачей ВС РФ является освобождение максимальной территории

Апти Алаудинов Апти Алаудинов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ключевой задачей Вооруженных сил России в рамках СВО является освобождение максимальной территории, заявил в беседе с ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, это позволит сформировать кейс, который обеспечит Москве наилучшие позиции в случае завершения украинского конфликта дипломатическим путем.

Наша задача — <…> сделать все для того, чтобы освободить максимальную территорию и иметь возможность, если надо будет завершать СВО за столом переговоров, иметь кейс, который будет где-то обменным, а где-то, возможно, договорным, — подчеркнул командир спецназа «Ахмат».

Самым успешным для российских бойцов он назвал Красноармейское направление. Алаудинов также добавил, что армии РФ осталось освободить «маленький кусочек» в Луганской Народной Республике и часть территорий в Донецкой Народной Республике.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что ВСУ проводят регулярную переброску личного состава в район Красноармейска (Покровска). По его словам, ежесуточно на это направление прибывают до 120 украинских военнослужащих, что говорит о крупных потерях Киева.

ВС РФ
Апти Алаудинов
Россия
Украина
