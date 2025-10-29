Стало известно о чудовищных потерях ВСУ в Красноармейске Военный эксперт Киселев заявил о чудовищных потерях ВСУ в Красноармейске

Вооруженные силы Украины проводят регулярную переброску личного состава в район Красноармейска (Покровска), сообщил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев. Отмечается, что ежесуточно на это направление прибывает до 120 военнослужащих ВСУ, что говорит о чудовищных потерях украинской стороны.

Противник держит город (Красноармейск. — NEWS.ru) еще очень мощно и сильно, и пока отступать не собирается. Силы и средства у них здесь пока существуют, и тем более, что на помощь мелкие подразделения по 15-20 человек им подбрасывают. Практически в день 5-6 раз подбрасывают по 15-20 человек, — сказано в сообщении.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что подразделения ВС РФ окружили ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова (украинское название — Мирноград) в Донецкой Народной Республике. В кольце, по его словам, находится 31 батальон.

До этого на южном и юго-восточном направлениях Красноармейска полностью прорвана оборона ВСУ. В настоящее время российские войска расширяют плацдарм на этом участке фронта. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.