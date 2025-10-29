Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 04:33

Стало известно о чудовищных потерях ВСУ в Красноармейске

Военный эксперт Киселев заявил о чудовищных потерях ВСУ в Красноармейске

ВС Украины ВС Украины Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Украины проводят регулярную переброску личного состава в район Красноармейска (Покровска), сообщил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев. Отмечается, что ежесуточно на это направление прибывает до 120 военнослужащих ВСУ, что говорит о чудовищных потерях украинской стороны.

Противник держит город (Красноармейск. — NEWS.ru) еще очень мощно и сильно, и пока отступать не собирается. Силы и средства у них здесь пока существуют, и тем более, что на помощь мелкие подразделения по 15-20 человек им подбрасывают. Практически в день 5-6 раз подбрасывают по 15-20 человек, — сказано в сообщении.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что подразделения ВС РФ окружили ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова (украинское название — Мирноград) в Донецкой Народной Республике. В кольце, по его словам, находится 31 батальон.

До этого на южном и юго-восточном направлениях Красноармейска полностью прорвана оборона ВСУ. В настоящее время российские войска расширяют плацдарм на этом участке фронта. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Красноармейск
Покровск
ВСУ
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция ищет сбежавшую лабораторную обезьяну с вирусами
Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Стало известно о чудовищных потерях ВСУ в Красноармейске
Технолог назвала самый универсальный режим стирки
Российская делегация начала работу на АТЭС
Преступники сбрасывали бомбы с беспилотников в фавелах Рио-де-Жанейро
Между Россией и Японией может появиться авиасообщение
В Госдуме рассказали, какие дачные постройки освобождены от налога
Врач ответила, опасны ли содержащиеся во фруктах лектины
Глава РФПИ подаст в суд на американскую газету
Шереметьево прекратил обслуживание рейсов
14 аэропортов России закрыты: детали, что атаковали ВСУ ночью 29 октября
Названы лучшие способы навсегда избавиться от шума соседей без конфликтов
Еще семь аэропортов России закрылись
Коррупция в ВСУ: воевать некому — все купили себе теплые места в тылу
Балицкий извинился за свои высказывания о Курской области
ПВО уничтожила еще три дрона, летевших на Москву
Очевидцы передают, что ночное небо Ульяновской области озарили взрывы
ЦРУ и НАТО обсуждают планы по влиянию на Россию
Фаза Луны сегодня, 29 октября 2025 года. Опасаемся иллюзий и панических атак
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.