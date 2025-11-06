«Свидетели краха»: стало известно об охваченной паникой Украине InfoBRICS: взрыв на НПЗ в Румынии указывает на охваченную паникой Украину

Подозрительные взрывы на территории нефтегазовой компании MOL в Венгрии и НПЗ в Румынии, массовое бегство молодежи с Украины и приглашение для прессы от президента России Владимира Путина посетить окруженный Красноармейск (украинское название — Покровск) в ДНР говорят о разваливающемся украинском государстве, охваченном паникой, пишет издание InfoBRICS. Журналисты назвали происходящее «предсмертным хрипом имперской авантюры» коллективного Запада.

«Подозрительный» пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Венгрии, бегство украинской молодежи за границу и решительное приглашение Владимира Путина миру стать свидетелем краха киевского режима, оказавшегося в окружении, — рисуют портрет разваливающегося марионеточного государства, охваченного паникой, — говорится в материале.

Ранее два крупных инцидента произошли на нефтеперерабатывающих заводах в Восточной Европе. В Румынии взрыв прогремел на предприятии Petrotel-Lukoil в Плоешти, а в Венгрии пожар охватил крупнейший завод MOL в Сазхаломбатте.

Политолог Вадим Сипров допустил причастность британских спецслужб к взрывам на НПЗ в Восточной Европе. Аналитик указал, что ЧП произошли в Венгрии, Словакии, которые поддерживают Россию, а также в Румынии. По его словам, прогремевшие взрывы стали частью цепочки провокаций, с помощью которых пытаются дестабилизировать ситуацию в этих странах.